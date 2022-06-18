كيف يمكن إعادة تركيب الأسنان المكسورة مرة أخرى ؟

قالت مبادرة حماية الأسنان الألمانية "برودينت" :" إنه يمكن إنقاذ الأسنان المكسورة وإعادة تركيبها في الفك بمعرفة طبيب الأسنان في غضون ساعتين من سقوطها".

وأضافت برودينت:" أنه يُشترط لهذا الغرض تخزينها بشكل سليم؛ حيث ينبغي الاحتفاظ بها في لبن مبستر بارد أو في رقائق الألومنيوم، وليس في منديل رطب أو في ماء".

وأوضحت، أنه كبديل أكثر فعالية يمكن الاحتفاظ بالأسنان المكسورة فيما يعرف بصندوق إنقاذ السن، والذي يحتوي على محلول خاص لتغذية السن، علما بأنه يمكن الحصول على هذا الصندوق من الصيدلية.

وعن أسباب كسور الأسنان ذكرت برودينت، الأسباب التالية:

أسباب كسور الأسنان

- مضغ الأطعمة الصلبة مثل المكسرات والحلوى الصلبة.

- عض الأشياء الصلبة، مثل أغطية الأقلام أو أقلام الرصاص.

- الترميم القديم الذي بدأ ينفصل عن بنية السن.