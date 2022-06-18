برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي 

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم السبت، أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيلكويتا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي العام المقبل، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى رغبته في العودة إلى إسبانيا هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ذا صن"، :"إن برشلونة يرغب في أن يقدم أزبيليكويتا طلبا رسميا لمغادرة تشيلسي، قبل انتهاء عقده، وهو أمر يتردد اللاعب الإسباني في فعله".

وأضافت الصحيفة :"أن أزبيليكويتا يتعرض لضغوط متزايدة في هذا السياق، حيث يتطلع برشلونة لإحضاره إلى ملعب "كامب نو" في الوقت المناسب، لبدء الفترة الإعدادية للموسم المقبل".

ومن المقرر أن يجري مدرب تشيلسي توماس توخيل محادثات مع أزبيليكويتا، الذي خاض 474 مباراة مع البلوز، وذلك لحسم مستقبله.

جدير ذكره أنه يحاول برشلونة ملء الفراغ في مركز الظهير الأيمن، بعد تأكيد النادي عدم رغبته في تجديد عقد اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيس.