ريال مدريد يجدد عقد كريم بنزيما لمدة عامين

أكد تقرير صحفي إسباني، أن نجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، قد جدد عقده بالفعل مع النادي الملكي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن بنزيما وافق على تجديد عقده حتى 2024، علماً أن عقده الحالي ينتهي 2023.

وعاش بنزيما الموسم المنقضى واحداً من أفضل مواسمه على الإطلاق، وهو في طريقه لتحقيق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لأول مرة مسيرته.

ويلعب بنزيما في ريال مدريد منذ عام 2009، وخاض مع الملكي 605 مباراة بكل المسابقات وسجل 323 هدفاً وصنع 159، وتوج مع الفريق بـ22 لقباً.