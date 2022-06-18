ليفاندوفسكي يرفض الانتقال لتشيلسي

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم السبت، بأن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، رفض الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وقد أعلن عن رغبته في الرحيل أكثر من مرة.

وزعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

وقالت الصحيفة :"إن ليفاندوفسكي رفض عرضا للانضمام إلى تشيلسي هذا الصيف".

وأشارت إلى أن النادي اللندني، دخل سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي مؤخرا، لمحاولة تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو.

جدير ذكره أنه ليفاندوفسكي حافظ على رغبته في الانضمام إلى برشلونة، ورفض عرض تشيلسي، وهو نفس ما فعله مع باريس سان جيرمان منذ أيام.