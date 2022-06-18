مقتل 5 مدنيين إثر قصف أوكراني على دونيتسك

قتل خمسة مدنيين وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، جراء قصف أوكراني في دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت السلطات المحلية الموالية لروسيا.في دونيتسك في بيان عبر تيليغرام: "إثر قصف للقوات الأوكرانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب 12 آخرون في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويُشار إلى أن دونيتسك هي عاصمة "جمهورية" دونيتسك المعلنة من جانب واحد في حوض دونباس في شرق أوكرانيا.

وبدورها قالت القوات العسكرية الموالية لروسيا في دونيتسك في بيان لها :"منذ الصباح، يستهدف قصف كثيف للعدو عاصمة جمهورية" دونيتسك الشعبية، مؤكدة سقوط أكثر من مئتي قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، السبت، على مناطق عدة".

ومن جانبها ذكرت وكالات الأنباء الروسية "أن القصف طاول صالة سينما ومقهى في وسط المدينة".

وكان قد سيطر الانفصاليون الموالون لموسكو على هذا الحوض جزئيا منذ 2014، وتشهد المنطقة حالياً معارك شرسة بين القوات الأوكرانية وتلك الروسية التي بدأت هجوما على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.