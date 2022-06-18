بن سلمان يزور مصر والأردن قبل وصوله لتركيا

أفاد مسؤول ودبلوماسي سعودي، اليوم السبت، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدءًا من الاثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية له.

وقال مسؤول ودبلوماسي سعودي لوكالة "فرانس برس": إن "جولة ولي العهد الأسبوع المقبل ستبدأ الاثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا".

واضاف أنها ستتضمن "مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات" في مجال الاستثمار والطاقة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو.