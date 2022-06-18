داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر غدا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد 19 يونيو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/25) هنا ، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24) هنا .

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.