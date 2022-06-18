موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 6- هل تصرف شيكات الشؤون قبل العيد؟ عاد الأمل من جديد لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، بعدما، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي شروط تُذكر، وذلك بعد توقف لعامين متتالين، أدى إلى عدم دفع أي دفعة لمستفيدي الشؤون منذ أكثر من عام ونصف على التوالي، وهو ما زاد من معاناتهم وفاقم قهرهم، كونهم يعولون على هذه الدفعات الزهيدة في جلب أدنى مستلزمات منازلهم الأساسية.

متى صرف شيكات الشؤون شهر 6 2022؟

وبات الكثير منهم يتساءل عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 6- هل تصرف شيكات الشؤون قبل العيد؟ لأن العيد بات على الأبواب، إذ مر على هؤلاء المتعففون أيعادا ومناسبات عدة دون أن تلجأ وزارة التنمية إلى صرف شيكل واحد لهم، بذريعة الأزمات المالية التي تُعاني منها السلطة، نتيجة وقف الدعم الأوروبي والأمريكي عنها، وتحاول أن ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن تساؤل، متى صرف شيكات الشؤون شهر 6 2022؟ وذلك بعد التأكد من الموعد المحدد لصرفها.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

ويتساءل عشرات الآلاف عن، هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ الاتحاد الأوروبي توقع بعدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك بسبب أنهم لم يدفعوا الدفعات المالية للسلطة بعد، وتحتاج العملية لأكثر من 10 أيام، وبعد دفعها للسلطة تحتاج الأخير أيام للتنسيق، وفق زعمها، الأمر الذي يصيب المستفيدين من برنامج الدفعات النقدية باليأس والإحباط.

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة

وباتت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، تكتظ بالبحث عن، أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم في غزة، لأن نحو 83 ألف أسرة متعففة تنتظر على أحر من الجمر موعد الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، فهي تعول عليها كثيرا، بسبب الوضع المعيشي السيء الذي تُعاني منه تلك الأسر بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 16 عاما.

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

كما أن معظم الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية، تلجأ للبحث عن، فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، لعلها تجد إجابة على بحثها المستمر، وتجد رابط فحص الأسماء المستفيدة، لأن الفقر المدقع الذي يعيشونه هو من يدفعهم على أن يواصلوا البحث عن أي بصيص أمل لموعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة.