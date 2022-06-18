"المحامين العرب" يُعقب على جريمة اغتيال 3 شبان من جنين

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي اقترفتها قوات خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من الشبان، وإصابة آخرين.

وقال بنعيسى، في بيان، صدر عنه اليوم السبت 18 يونيو 2022: إن العملية الإرهابية التي نفذها الاحتلال ما هي إلا محاولة فاشلة لتثبيط عزيمة أبناء جنين الذين يتصدون بقوة وصلابة للاعتداءات الإسرائيلية التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بصورة شبه يومية، موضحا أن الاحتلال جهز قوة خاصة للتسلل للمخيم، لتنفيذ عمليته الإرهابية، بعد أن استعصى عليه اقتحام جنين لبسالة أبنائها في التصدي لهجماته المتكررة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا العمل الإرهابي الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مطالبا بفتح تحقيق موسع وشامل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاغتيال التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة إلى أن تتحرر كامل الأراضي الفلسطينية من الاحتلال.