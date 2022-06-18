الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات حربية وبدون طيار اوكرانية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" ومروحية "مي-24" فوق دونيتسك، إضافة إلى 8 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية، 4 صورايخ باليستية أوكرانية "توتشكا-أو" في دونيتسك و24 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خاركوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "تم تدمير منشآت تكنولوجية لتكرير النفط ومستودعات لتخزين الوقود مخصصة لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية في دونباس، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة أطلقت من الأرض والجو".

وذكرت أن صواريخ عالية الدقة من الجو اصابت 12 موقعا لإطلاق النار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بما في ذلك 4 فصائل من راجمات الصواريخ و4 فصائل من مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.