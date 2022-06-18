أهالي أسرى جنين يطالبون بتشكيل قوة تفرض على الاحتلال الإفراج عن أبنائهم

نظمت في مدينة جنين اليوم السبت، وقفة بمشاركة عدد من النشطاء وأهالي الأسرى للمطالبة بالإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.

وفي كلمة أهالي أسرى جنين المعاد اعتقالهم، أكد سالم المحروم شقيق الأسير سامر المحروم أن الشعب الفلسطيني قادر على تصعيد المواجهات مع الاحتلال، وتحريك الشارع واسماع صوته المنادي بالحرية.

ونيابة عن أهالي الأسرى دعا المحروم لتشكيل قوة تفرض على الاحتلال إطلاق سراح الأسرى وخاصة المعاد اعتقالهم، مشيراً إلى أن نضال ومطلب الصامدين وراء القضبان هو الحرية.

كما دعا لأن تبقى قضية الأسرى مرتبطة بقضية الأقصى لأنهما بؤرة التسخين للصراع مع المحتل.

وأكد المشاركون في الوقفة أن مسؤولية تحرير الأسرى واسترداد جثامين الشهداء، هي مسؤولية وطنية ودينية يتحملها الجميع.

وقال أهالي الأسرى إن ما يجري مع أبنائهم جريمة ممنهجة، ترتكب في وضح النهار بحق أبطال المعارك والساحات.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات الفداء لفلسطين، والمطالبة بالوحدة الوطنية وأخرى تدعو الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الفعاليات الداعمة للأسرى.

رسالة الأسرى

وخلال مشاركته في الوقفة أكد القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة أن المقاومة ستبقى وفية للأسرى حتى تحريرهم جميعاً.

وأضاف أن الوقفات والفعاليات الداعمة للأسرى هي الإشارات والبدايات، ولدى المقاومة والشعب ما يضمن الحرية للأسرى.

نقل أبو عرة رسالة الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، والتي حملت أملاً بالحرية رغم المعاناة في غياهب السجون.

واستذكر الأسرى في رسالتهم الشهور ال32 التي قضوها في الحرية بعد تحريرهم في صفقة وفاء الأحرار في 28 تشرين الأول عام 2011.

وقال الأسرى:" يحدونا الأمل مرة أخرى بأنه لن يطول بنا الغياب في غياهب السجون وسنعود نتنفس الجرية من جديد".

يذكر أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل 49 أسيرًا من محرري صفقة وفاء الأحرار، وأعادت لغالبيتهم أحكامهم السابقة بالسّجن المؤبد.