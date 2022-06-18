سبب القبض على عيسى الغيث.. من هي زوجة عيسى الغيث

سبب القبض على عيسى الغيث، يعتبر عيسى الغيث من الشخصيات التي برزت في المجال السياسي لشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية، حيث كان أحد أعضاء مجلس الشورى في المملكة، تداولت خلال الساعات السابقة خبر القبض عليه من قبل الحكومة السعودية، يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على عرض سبب القبض على عيسى الغيث، ولماذا تم القبض على عيسى غيث، بعد أن أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في 2022 عبر حسابها على تويتر عن القبض على القاضي عيسى الغيث، والحكم عليه في 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر مع دفع غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال سعودي.

من هو عيسى الغيث

إنّ عيسى الغيث عضو من أعضاء مجلس الشوى السابقين، بالإضافة إلى كونه قاضي في وزارة العدل، ولد عيسى الغيث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تاريخ 10 أغسطس 1972 ميلادي، ترتبط حياته التعليمية بالدراسة في جامعة الأزهر في مصر، لحصل على العديد من الشهادات منها القانون والشريعة والإدارة بالإضافة إلى القضاء، حيث خلال الساعات السابقة تم تداول القبض عليه من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب سيتم توضيحها.

من هو عيسى الغيث ويكيبيديا؟

عيسى الغيث السيرة الذاتية

تتضمن السيرة الذاتية لعيسى الغيث النقاط التالية:

الاسم كاملاً: عيسى الغيث.

تاريخ الميلاد: ولد في 10 أغسطس 1972.

مكان الميلاد: ولد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

محل الإقامة: في مدنية الرياض بالسعودية.

العمر: يبلغ من العمر 49 عاماً.

الديانة والاعتقاد: يعتنق الديانة الإسلامية.

الجنسية: يحمل الجنسية السعودية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

المؤهل التعليمي: درس في جامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الأبناء: له خمسة أبناء.

المهنة: قاضي.

عيسى الغيث السيرة الذاتية

حقيقة القبض على عيسى الغيث

تم القبض على عضو مجلس الشورى السابق والقاضي عيسى الغيث من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت بشكل رسمي عن القبض على القاضي عيسى بسبب العديد من القضايا المتعلقة في مجال عمله، حيث تم اتهامه بالرشوة وإثبات الأدلة عليه، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع وجود غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال سعودي.

سبب القبض على عيسى الغيث

تم القبض على عيسى الغيث بتهمة الاشتراك في الرشوة، حيث تم اتهامه في 2020 بأخذ العديد من الرشاوى خلال فترة عمله كقاضي في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث تم الحكم عليه رسمياً في 2022 بالسجن لمدة 7 أعوام و 6 أشهر مع دفع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

سبب القبض على عيسى الغيث

تفاصيل القبض على عيسى الغيث

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في 2022 عبر حسابها على تويتر عن القبض على القاضي عيسى الغيث وثلاثة من المحامين بتهمة أخذ الرشاوى من المواطنين لتسهيل معاملاتهم، وتم الحكم عليه في 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر مع دفع غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال سعودي.

حساب عيسى الغيث تويتر

يمكن الدخول عبر الحساب الرسمي للقاضي السابق عيسى الغيث عبر منصة تويتر “من هنا” حيث اعتاد أن يقوم بنشر العديد من الأخبار المتعلقة بوزارة العدل السعودية، وتوقف نشاطه بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة السعودية بسبب العديد من التهم التي تتعلق بالفساد.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن سبب القبض على عيسى الغيث، ومن هو عيسى الغيث وأبرز المعلومات عنه، وحقيقة القبض عليه وأهم التفاصيل، ثم أرفقنا الرابط الرسمي له عبر توتير.