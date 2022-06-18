دولة خليجية تُسجل أعلى درجات حرارة في العالم.. من هي؟

سجلت مدن عدة في سلطنة عُمان، اليوم السبت 18 يونيو 2022، أعلى درجة حرارة بالعالم.

وأظهر موقع "EldoradoWeather" المختص، ارتفاع درجات الحرارة في مدينة الفهود بسلطنة عمان وتلتها منطقة قرن العلم في البلاد.

ووفق الموقع المختص، فقد بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية في مدينة الفهود العمانية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتبعتها مناطق عدة بينها مدن عربية كالآتي: "

- صفی‌ آباد (دزفول- إيران): 48.8 درجة مئوية.

- البصرة - الحسين (العراق): 48.5 درجة مئوية.

- بهلا (سلطنة عمان): 48 درجة مئوية.