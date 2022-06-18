وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي ولماذا تأخر الديوان الملكي في إعلان وفاته؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الفقيد سيصلى عليه اليوم، السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ومن الغريب تأخر إعلان الديوان الملكي عن خبر وفاة الأمير، حيث نعى حساب باسم “أخبار آل سعود” على موقع التدوين المصغر “تويتر” الأمير أمس الجمعة، ونشر صورته معلقا عليها بالقول:” انتقل الى رحمة الله صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته”.

كما كشف الحساب في تغريدة أخرى، أن الأميـر سعـود، هو حفيد الملك فيصل. وأن والدته هي الأميرة مشاعل الفيصل.

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركـي

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب ازمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض.

ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، الأمير الراحل، قائلا:” اللهم اغفر وارحم عبدك سعـود بن محمد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال”.

بينما قال المستشار الأمني السعودي، محمد الهدلة، في نعيه:”رحم الله الامير سعـود بـن محمد بـن تركـي رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته. خالص التعازي وصادق المواساة للاسرة الكريمة وذويه”.

كما نعى الأمير سعود بن عبدالله الأمير الراحل بالقول:” اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك سعـود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ثبته عند السؤال”.