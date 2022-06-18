الجهاد تشارك في وقفة منددة بالاعتقال السياسي في رام الله

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، في الوقفة المنددة بالاعتقال السياسي والتي نظمتها عوائل المعتقلين السياسيين وسط مدينة رام الله.

وقال أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن الاعتقال السياسي مرفوض، ويعزز حالة الانقسام والفرقة ويخدم أجندة الاحتلال، مضيفاً أننا كفلسطينيين يجب ألا نخلق عداء داخلي وأن يبقى التناقض الرئيسي مع الاحتلال.

وتساءل القيادي نصر في كلمة له، ألا يكفي أننا نعتقل عند الاحتلال وهو يسلب حريتنا كل يوم، وهذا الاعتقال مرفوض ضد بعض البعض، مطالباً ونطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن هذه السياسة المرفوضة.

يذكر أنه منذ بداية شهر مايو 2022م حتى تاريخ اليوم 18-6-2022م، تم توثيق العشرات من حالات الاعتقال السياسي التي نفذتها أجهزة أمن السلطة في مدن الضفة، من ضمنهم قرابة الـ(19) ناشطاً من حركة الجهاد الإسلامي، تعرضوا للاعتقال والتحقيق أو الاستدعاء.