كيف يؤثر تناول الطعام ليلا على الصحة؟

حذرت خبيرة تغذية روسية من عدم تناول وجبة العشاء محذرة في الوقت نفسه الإفراط في الوجبة قبل الذهاب للنوم.

وأوضحت إيرينا بيريزنايا في مقابلة مع "سبوتنيك"، لماذا يعتبر تناول العشاء في وقت متأخر والإفراط في تناول الطعام ضارًا قبل الذهاب إلى الفراش، قائلة: الأكل المتأخر سيء للغاية، خاصة إذا ذهبت إلى الفراش على الفور في وقت لاحق. فالشخص يرقد أفقيا مع كمية كبيرة من الطعام في المعدة وترتاد محتويات المعدة إلى المريء، ونتيجة لذلك، قد يكون هناك حرقة في المريء وركود في المعدة وتكاثر للبكتيريا والتي بدورها يمكن أن تسبب متلازمة فرط النمو البكتيري، بالإضافة إلى حدوث خلل في الهضم وألم في البطن وتجشؤ مزعج.

كما حذرت من العشاء المتأخر، لتأثيره السلبي على الهضم وحالة الكبد، وقالت: بعد عشاء متأخر، تعمل جميع الأعضاء بشكل أسوأ. عندما ينام الشخص، يكون لديه حاجة مختلفة تماما للطاقة. نتيجة لذلك، يمكن أن يتسبب تناول الطعام المفرط قبل النوم إلى سمنة الكبد، والذي يكون في هذه الحالة تحت عبء ثقيل. هذا هو ما يسمى بداء الكبد الدهني، والذي يحدث، مع التغذية غير السليمة، حتى في الأشخاص النحيفين للغاية.

وأضافت الطبيبة أن الرفض الكامل للعشاء يمكن أن يؤدي أيضا إلى عواقب سلبية على الجسم، وتابعت: "يحاول الكثير من الناس اتباع نظام غذائي متقطع للصيام، وتناول العشاء حتى الساعة السادسة مساء ثم عدم تناول الطعام حتى الصباح. يمكن أن يكون لهذا النظام جوانب إيجابية. ومع ذلك، إذا لم يكن الجسم معتادا على نمط الحياة هذا، فقد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه على الصحة، لأنه بعد ذلك يزداد هدم (استقلاب الطاقة) بشكل حاد، ويضطرب التوازن الحمضي القاعدي".