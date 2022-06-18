الاعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022..رابط فحص الشؤون الاجتماعية، مع إعلان الاتحاد الأوروبي، استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية ومن ضمنه شيكات الشؤون الاجتماعية، تزايده عمليات البحث من قبل منتفعي الشؤون الاجتماعية عبر محركات البحث وابرزها محرك قوقل العالمي، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة وأن التصريحات التي اطلقتها الوزارة تنذر بقرب عملية صرفها، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات أخر المعلومات المتوفرة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

رابط فحص الشؤون الاجتماعية

تحدثت د. عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية في غزة، عن أخر مستجدات وتطورات صرف دفعة من شيكات الشؤون للأسر المستورة في قطاع غزة.

وقالت الكحلوت خلال حديث خاص لـ إذاعة صوت الأقصى: نحن بدأنا اليوم بالتزام مع الضفة بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وبدأ الباحثون اليوم بالانطلاق ميدانياً لتحديث البيانات.

وأضافت: نؤكد أن هذا البرنامج سيكون أكثر عدالة، ونأمل أن ينتهي هذا البرنامج في القريب العاجل.

وأشارت إلى أنه، قبل شهرين بدأنا بتدريب الباحثين على تعبئة الاستمارة، وبدأنا وبشكل متزامن مع الضفة بالبدء في تعبئة هذه الاستمارات.

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أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

ولفتت إلى أن، هناك جهد كبير يقوم به الباحثون الميدانيون من خلال زيارة الأُسر ميدانيًا مرة أخرى وتحديث قاعدة البيانات مرة أخرى لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

وأكدت أنه، حتى هذه اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي عن صرف دفعة جديدة من دفعات "الشؤون الإجتماعية"، ونحن بانتظار أن يكون هناك إعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة في الضفة الغربية.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان:" إن الإجراءات المتعلقة باستئناف تقديم المساعدات الأوروبية للسلطة تنتهي من نهاية شهر يوليو المقبل، مبيِّنا أن قيمة المساعدات 225 مليون يورو، مخصص منها 50 مليون يورو لبرنامج الشئون الاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 225 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.

وأوضح أن قيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

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متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أعلن مؤخرا عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، المبني على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وكمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وأوضح مجدلاني خلال مؤتمر صحفي أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد"، مشددا على أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيداً لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد.

وتابع أن وزارة التنمية تقوم بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي، إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهج إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.





صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

الشؤون الاجتماعية رام الله

وأعلنت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية

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فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.