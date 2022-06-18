بالفيديو غزة: آراء طلبة التوجيهي في امتحانات اليوم ...الفيزياء صـــعبة والتاريخ مناسب!

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة 2022، في قطاع غزة، بعد الانتهاء من تقديم مساقي التاريخ للفرع الأدبي، والفيزياء للفرع العلمي، اليوم السبت 18 يونيو 2022.

واستطلعت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، آراء طلبة "التوجيهي" في مادتي التاريخ والفيزياء، إذ بيّنوا أن معظم الأسئلة جاءت وفق التوقعات إلا أن مادة الفيزياء كانت صعبة وفقاً لعدد كبير من الطلبة ، بالرغم من اختلاف آراء طلبة آخرين في الرأي الذين أبدوا استحسانهم من الامتحان رغم اعتراضهم على طول الأسئلة ، التي تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت للتركيز، حيث تم تمديد الامتحان في عدد من المدارس لـ20 دقيقة عن الوقت المخصص لطلبة الفرع العلمي في مادة الفيزياء، في حين كان مبحث التاريخ سهل ومن سياق المنهج، وفي الوقت المخصص .



آراء الطلبة في امتحان مادة الفيزياء

طلبة الفرع العلمي إسراء الدريملي، قالت: "إن مستوى اختبار الفيزياء يُراعي جميع المستويات، ولم تخرج الأسئلة عن سياق المنهج، إلا أن الوقت لم يسعف الطلبة؛ لأن الإجابة على جميع الأسئلة يحتاج إلى وقت أطول، إضافة إلى وضع أسئلة صعبة لتحديد المتفوقين في المادة.

أما الطالبة محاسن الحايك من مدرسة بشير الريس الفرع العلمي، أشارت إلى أن مستوى الاختبار بشكل عام يراعي جميع الفروقات الفردية بين الطلبة، حيث وضعت الوزارة أسئلة تناسب الطلبة المتفوقين وذوي المستوى المتوسط، لكنها أيضاً وضعت أسئلة لتميز الطالب المتفوق والمجتهد الآخرين، حيث يمكن القول إن الامتحان متوسط وليس سهل.

وبيّنت الحايك، أنه على الرغم من أن أسئلة الامتحانات تحتاج إلى وقت أطول من المخصص لحلها، إلا أنها أجابت على جميع الأسئلة وتتوقع نتيجة فوق الجيد جداً في هذه المادة، مضيفة: "هناك أسئلة وُضعت لتمييز الطلبة المتفوقين، لاسيما أن الوزارة تتعامل معهم على أنهم سيصبحون علماء في المستقبل".

وتابعت: "هناك طالبات شعرن بصعوبة الامتحان وأخذن يبكين نحو ربع ساعة في القاعة، إلا أن هناك من استجمعن قواهن وبدأن بحل الأسئلة وفق استطاعتهن".

من جهتها نوهت إحدى طالبات الفرع العلي إلى أن بعض أسئلة امتحان الفيزياء كانت صعبة على الجميع، لكنها ليست تعجيزية، كما إن الوزارة وضعت أسئلة تناسب مع جميع الفروقات والمستويات.

آراء الطلبة في امتحان مادة التاريخ

أما الطالبة نغم عرفة طالبة ثانوية عامة الفرع الأدبي، أشار إلى صعوبة امتحان مادة التاريخ، ولا يُراعي الفروق الفردية، إضافة إلى أن هناك أسئلة تعجيزية، لاسيما قسم اختيار الإجابة الصحيحة.

وقالت عرفة: "شعرت بالتوتر باللحظات الأولى من توزيع أوراق الامتحان، وهو ما أثر على تركيزي في حل الأسئلة، إضافة إلى أن هناك طالبات بكين من صعوبة الاختبار، ناهيك عن أن الوقت لم يسعفهم في حل جميع الأسئلة".

طالب الثانوية العامة فرع الأدبي محمد نصر القصاص ذكر، أن أسئلة امتحان مادة التاريخ كانت تُراعي جميع المستويات العلمية، فذوي المستويات المتوسطة يستطيعون حل معظم أسئلة الاختبار، إلا أن هناك بعض الأسئلة لا يتمكن من حلها إلا المتفوق والمتميز فقط.

قصي الداية أحد طلاب التوجيهي فرع الأدبي، عبر عن سعادته كونه استطاع حل جميع أسئلة امتحان مادة التاريخ، إلا أنه لقيَ صعوبة في بعض الأسئلة كونها أتت بطريقة غير مباشرة، لكنه راضٍ عن مستواه، متوقعاً أن يحصل على علامة تُرضيه.

بدوره، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد: إن اختبار الفيزياء لطلاب الثانوية العامة لم يخرج عن نطاق الكتاب من حيث الأسئلة.

وأوضح عواد في تصريح خاص لوكالة "سبق24" الإخبارية أنه تم تمديد فترة الامتحان 20 دقيقة، نظرًا لما شهده القطاع صباح اليوم من قصف "إسرائيلي" على مناطق مُتفرقة.

وبين عواد، أن تصحيح اختبار الفيزياء سيخضع للجان فنية تقرر توزيع الدرجات خلال عملية التصحيح وأن الاختبار لا يحتوي على أي أخطاء أو تعقيدات.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو 2022 نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والخارج، وسط إجراءات مشددة من الجهات المختصة لتأمين المدارس وقاعات الاختبار.