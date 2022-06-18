موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 – مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 سؤال يبحث عنه الكثيرون من عشاق الكرة المستديرة، والمنتخبات المصرية خاصةً الخصمين الأهلي والزمالك، حيث أن موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 والقنوات الناقلة في الدوري المصري، أمر يزيد البحث عنه عبر محركات البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلامي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بينهما.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 والقنوات الناقلة في الدوري المصري

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة في الأسبوع الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري 2022، وسيخوض الزمالك مباراته محتلًا المركز الأول برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة.

ويبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة رقم 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة الزمالك والأهلي يعانى الأهلي من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سامي قمصان.

واستطاع قمصان تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

توقيت مباراة الأهلي والزمالك: موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز هو يوم الأحد المقبل عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يقام لقاء الأهلي ضد الزمالك على ملعب السلام، وسيقود صافرته الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

وسيتم نقل لقاء القمة عبر شاشة أون تايم سبورت بالتردد الفضائي والأرضي.

وتخصص المصري اليوم لزوارها وعشاق الساحرة المستديرة خدمة متابعة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستجدات الأخبار من داخل الملعب وخارجه.

وتوفر منصات الصحيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغطية مكتوبة ومرئية إلى جانب وجود استديو تحليلي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز ونجوم القطبين السابقين.

التشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة بين الأهلي ضد الزمالك

من المتوقع أن يعتمد سامي قمصان المدرب الأحمر المؤقت على القوام الأساسي في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك.

وسيعود محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعد الغياب عن مباراتي المصري بالسلوم في الكأس، وإيسترن كومباني بالدوري نظرًا للمشاركة الدولية مع منتخب مصر.

وسيلعب ياسر إبراهيم إلى جانب رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع وعلي معلول كظهير أيسر ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وسيتواجد الدولي المالي أليو ديانج إلى جانب عمرو السولية كلاعبي ارتكاز بوسط الملعب وأمامهما محمد مجدي أفشة.

وسيتولى مسؤولية الجانب الهجومي كل من أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

تعليق سامي قمصان على مواجهة الزمالك

حرص سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي، على توجيه الشكر للمدرب السابق بيتسو موسيماني، على ما قدمه من جهد وما حققه من بطولات خلال مسيرته مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيسترن كومباني.

وقال قمصان: «أشكر اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة اليوم وتأكيدهم على شخصية الأهلي في الملعب وتركيزهم الكبير في المباراة. لاعبو الأهلي دائمًا يظهر معدنهم في المواقف الصعبة، والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري من أجل استعادة اللقب من جديد».

وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة هو مسؤول عنها، أملًا في الاستفادة من كل عنصر بالفريق وتجهيزه على النحو الأمثل وتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما سيسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة هو نقطة إيجابية ومؤشر جيد لنا، ولكن بالتأكيد حققنا مثل هذه النتائج من قبل وأثناء الموسم، وهو ما نسعى لاستمراره الآن».

وأكد قمصان أن تدريب الأهلي ليوم واحد أو مباراة واحدة هو شرف كبير ومسؤولية تقع على عاتقه، لكن تركيزه واللاعبين منصب بقوة على تجاوز هذه المرحلة المهمة بالنسبة للفريق.

وواصل: «عدم تسجيل المهاجمين أهدافًا أمر وارد، لكنّ هناك دورًا مهمًا في الملعب، وهو صناعة الفرص للزملاء وتقديم مجهود كبير، أما التسجيل فهو توفيق من الله».

وأضاف قمصان أن هناك معسكرًا مغلقًا للاعبين من الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وفي ختام تصريحاته، قال قمصان: «أشكر الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة على هذه الثقة الكبيرة، وتحفيز رئيس النادي لي ليس بجديد، لأنه يدعم الفريق واللاعبين والجهاز الفني طوال الوقت، كما أشكر جماهير الأهلي العظيمة على دعمها الكبير ومؤازرتهم لنا في هذه المهمة».

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

يعاني البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عدة غيابات عندما يواجه الأهلي يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني إلى تواجد محمد أبوجبل أساسيًا في حراسة مرمى الفارس الأبيض والتشكيل الأساسي رغم تألق محمد عواد بمواجهات الكأس.

محمود حمدي الونش ومحمود علاء سيتواجدان في مركز قلب الدفاع ويمينهما حازم إمام وعلى اليسار محمد عبدالشافي.

وسيقود إمام عاشور وسط الملعب بجانب محمد أشرف روقا وأمامها الرباعي يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى جانب أحمد سيد زيزو.

تصريحات مرتضى منصور قبل مواجهة الأهلي

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات مثيرة قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في قمة مواجهات الكرة المصرية.

وقال منصور في تصريحات مصورة: «جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حاله كحال أعضاء مجلسه لا يصلحون لإدارة الجبلاية».

واستمر في حديثه: «يجب القضاء على الفتنة المتواجدة بين جماهير الأهلي والزمالك»، مشددا على أن لاعبي منتخب مصر تم القضاء عليهم نفسيًا ومعنويًا.

وأضاف: «طارق حامد طلب مهلة 48 ساعة من أجل السفر إلى الإمارات للعلاج، ولكنه ظل لمدة شهر، ولم يلتزم بالمدة التي طلبها».

وواصل رئيس نادي الزمالك حديثه: «أنا مليش دعوة بالأهلي، حتى لو الأهلي تجاوز، هدي فرصة مرة واتنين وتلاتة قبل الرد عليه ولابد أن نبتعد عن التعصب».

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وستؤثر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز على مساريهما في جدول ترتيب البطولة نظرًا للمنافسة الشرسة على القمة.

ورغم التفاوت في عدد المواجهات التي خاضها الفريقان إلى جانب المنافس فريق بيراميدز إلا أن مواجهة القمة ستوضح مسار درع اللقب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة جمعها من 20 لقاء حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 2 وتلقى 4 هزائم وسجل 34 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويظهر بيراميدز في المركز الثاني حيث جمع 43 نقطة من 21 لقاء، وسجل مهاجموه 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا وانتصر في 13 مواجهة وتعادل في 4 مواجهات وخسر في مثلها.

يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة فقط جمع خلالها 40 نقطة، حيث فاز في 12 مواجهة، وتلقى خسارة وحيدة وتعادل في 4 مناسبات، وسجل 38 هدفًا واستقبل 12.

ويظهر فيوتشر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن سموحة الخامس، ويحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي.