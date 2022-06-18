الأسير المعزول يعقوب قادري يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحقيق معظم مطالبه

قرر الأسير المعزول يعقوب قادري أحد ابطال نفق الحرية اليوم السبت 18/6/2022 تعلق إضرابه عن الطعام بعد تحقيق معظم مطالبه وإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سجن "أوهليكيدار" بحقه

وكانت مؤسسة مهجة القدس اعلنت في بيان سابق لها أنها تلقت رسالة من الأسير المعزول محمد القادري المضرب عن الطعام لليوم ال18 للمطالبة باسترجاع كافة حقوقه، وأنه نقل إلى سجن كالمزبلة مليء بالحشرات، مطالبةً المنظمات الحقوقية بفضح ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت "مهجة القدس" إنّ الأسير قادري أفاد في رسالة أنه "يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، رفضاً لقرار إدارة السجن بإغلاق حساب الكانتينا الخاص به بادعاء أنّ عليه مبلغ 7500 شيكل"، لافتاً إلى أنه "لا يعرف من أين جاؤوا بهذا المبلغ ويريدون أخذه بطريقة لا يعلم كيف تكون ولماذا".

وأضافت نقلاً عما ورد في رسالته أنه فُرض عليه عقوبة منع زيارة الأهل لمدة شهرين ومنع خروج للساحة، لمدة أسبوعين وغرامة مالية 250 شيكل، ثم حولوا غرفة عزله إلى زنزانة وسحبوا منها الكهربائيات لمدة أسبوعين"، مؤكداً أنّ قراره خوض الإضراب المفتوح عن الطعام شرع به "من أجل استرجاع كافة حقوقه المسلوبة من قبل الإدارة".

وأشار الأسير قادري في رسالته إلى أنّ "وضعه صعب للغاية حيث يواجه تفتيشات يومية، من قبل إدارة السجن"، مضيفاً أنّ إدارة السجون قامت بنقله لغرفة جديدة، هي كالمزبلة حيث يوجد بها صراصير وبعوض ونمل وحشرة البق تنهش جسده ليل نهار، وكل ذلك من أجل كسر إرادته وإرغامه لفك إضرابه عن الطعام من دون استرجاع لأي من حقوقه المسلوبة".