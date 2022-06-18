أسبوع الضفة:  4 شهداء وإصابة 5 "إسرائيليين" في 74 نقطة مواجهة بالضفة المحتلة

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد 4 شبان، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

خلال أيام الأسبوع استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال، وأصيب 5 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 74 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و6 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين من جنين هم المجاهد يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، والمجاهد ليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، والمجاهد القسامي براء كمال لحلوح (24 عاما).

وأحصيت 15 نقطة مواجهة مع الاحتلال في قلقيلية ونابلس وجنين والخليل وسلفيت ورام الله والقدس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، ونقطة عسكرية إسرائيلية بمحيط مستوطنة" كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وأحصيت يوم الخميس 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل وجنين ورام الله ونابلس وبيت لحم.

وخلال المواجهات أصيب جندي بالحجارة في ترقوميا غرب الخليل، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة عانين غرب جنين.

ويوم الأربعاء أحصيت 9 نقاط مواجهة في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية وعكا المحتلة.

وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين يطا، كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على حاجز بيت فوريك العسكري في نابلس.

أما يوم الثلاثاء فرصدت 9 نقاط مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وأريحا.

وأصيب مستوطنان في مواجهات مع المواطنين قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" المقامة على أراضي رام الله.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في منطقة خلة العامود بنابلس.

ويوم الاثنين أحصيت 13 نقطة مواجهة في القدس وجنين والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مدينة نابلس، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة استهدفت آليات إسرائيلية في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

كذلك استهدف الشبان مستوطنة "ايتمار" بعبوة متفجرة رداً على الاعتداءات التي ينفذها سكان تلك المستوطنة بحق المواطنين.

وفي يوم الأحد أحصيت 10 نقاط مواجهة في الخليل وطولكرم وأريحا ورام الله وسلفيت ونابلس.

وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، بينما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس بطولكرم.

ويوم السبت استشهد الشاب سميح جمال عمارنة (37 عامًا) من يعبد غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الشهر الماضي.

وأحصيت 8 نقاط مواجهة في القدس والخليل ونابلس وسلفيت وقلقيلية، تخللها إصابة جندي من قوات الاحتلال في مواجهات ترقوميا غرب الخليل.

وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب مستوطنة "جبعون هحدشاه" المقامة على أراضي القدس، وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم العروب.