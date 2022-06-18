ماذا قرر الإحتلال بشأن "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس في الضفة والتي قد يتبعها تصعيد في غزة؟

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 18/6/2022، إن عملية اغتيال المقاومين الثلاثة في جنين ستدفع الجهاد الاسلامي الذي أعلن في وقت سابق عن قراره بعدم السكوت عما يجري بالضفة إلى الرد على أحداث ليلة أمس.

وذكرت الإذاعة، أن الجيش والاستخبارات اتخذوا قرارا واضحا بتصفية "كتيبة جنين" التي تشكل رأس حربة الأحداث العنيفة في نابلس وجنين والضفة عموما ما سيجعل المنطقة أكثر هدوءا ، على حد زعمهم ، بالرغم من المخاطر التي تشكلها العمليات المستمرة التي ينفذها الجيش على حياة الجنود.

وقالت مصادر أمنية اسرائيلية للإذاعة العبرية العامة، إن جيش الاحتلال لن يسمح بانتقال نموذج جنين إلى مدن اخرى بالضفة وأن ما بات يعرف باسم "جمهورية الجهاد الاسلامي" في شمال الضفة يجب أن تنتهي مهما كلف الأمر من صدامات أو حتى توتر مع غزة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اغتالت بالأمس 3 من عناصر كتيبة جنين في مخيم جنين مما أدى لارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام لـ 26 شهيداً منذ بداية العام ، مما تبعها إطلاق صاروخ من غزة صوب عسقلان ، ليرجح الاحتلال إطلاق الصاروخ من قطاع غزة رداً على اغتيال عناصر من كتيبة جنين .