انطلاق تحديث بيانات برنامج الشؤون فهل تم تحديد موعد صرف المخصصات؟

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت 18/6/2022، انطلاق برنامج بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أعلن عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، المبني على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وكمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وأوضحت الكحلوت في تصريح إذاعي، أن الوزارة بغزة بدأت اليوم بالتزام مع الضفة المحتلة بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، حيث بدأ الباحثون اليوم بالانطلاق ميدانياً لتحديث البيانات.

وبينت، أن هذا البرنامج سيكون أكثر عدالة، معربةً عن أملها أن ينتهي هذا البرنامج في القريب العاجل.

وقالت الكحلوت:"قبل شهرين بدأنا بتدريب الباحثين على تعبئة الاستمارة، وبدأنا وبشكل متزامن مع الضفة المحتلة بالبدء في تعبئة هذه الاستمارات، وهناك جهد كبير يقوم به الباحثون الميدانيون من خلال زيارة الأُسر ميدانيًا مرة أخرى وتحديث قاعدة البيانات مرة أخرى لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

وبشأن صرف مخصصات الشؤون، قالت الكحلوت:" حتى هذه اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي عن صرف دفعة جديدة من دفعات "الشؤون الاجتماعية"، ونحن بانتظار أن يكون هناك إعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة في الضفة المحتلة.؟