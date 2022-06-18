سعر الدولار اليوم في سوريا 18 يونيو2022-سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا 18 يونيو2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تداولات السبت 18 يونيو/حزيران 2022 في البنوك و السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وصمدت الليرة رغم التأثير الكبير لرفع أسعار الفائدة الأمريكية والذي أدى إلى رفع سعر الدولار عالميًا.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبقي سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك ، سجل سعر الدولار رسميًا 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في سوريا 18 يونيو2022، ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4166 ليرة للشراء، و4208 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 4880 ليرة للشراء، و4933 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1056 ليرة للشراء، و1069 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1078 ليرة للشراء، و1091 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 12941 ليرة للشراء، و13080 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة