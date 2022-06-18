4 قتلى وإصابات بجريمة إطلاق نار شمالي المكسيك

قُتل 4 أشخاص، وأصيب شخص آخر، اليوم السبت 18 يونيو 2022، في حادث إطلاق نار في مطعم بولاية تشيواوا شمال المكسيك.

ووفق السلطات المكسيكية، فقد فارق أربعة أشخاص الحياة على الفور بعد إصابتهم بطلقات نارية، من مسلحين شنوا هجوما على مطعم في الولاية الشمالية حيث تنتشر عصابات المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المعطيات التي توصلت إليها السلطات تشير إلى انتماء المسلحين لمجموعة مجهولة. مشيرة إلى أن الجريمة يرجح أن تكون تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.

وتشهد الولايات الشمالية للمكسيك حوادث مماثلة بشكل متواتر، وتكون في الغالب بين العصابات الإجرامية للاتجار في المخدرات المنتشرة بشكل كبير وتتنافس للسيطرة على المنطقة.