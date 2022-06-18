ليفاندوفسكي يذيق تشيلسي من كأس باريس

رفض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الانضمام إلى تشيلسي، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.



وينتهي ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكنه أعلن مؤخرا عن رغبته في الرحيل، أكثر من مرة.



وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفاندوفسكي رفض عرضا للانضمام إلى تشيلسي هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني، دخل سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي مؤخرا، لمحاولة تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو.



لكن ليفاندوفسكي حافظ على رغبته في الانضمام إلى برشلونة، ورفض عرض تشيلسي، وهو نفس ما فعله مع باريس سان جيرمان منذ أيام.