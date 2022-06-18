الإجابات النموذجية لامتحان التاريخ الفرع الأدبي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022

الإجابات النموذجية لامتحان التاريخ الأدبي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022حيث قدم طلاب الفرع الادبي والفرع الشرعي التاريخ او الدراسات التاريخية في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022 ، امتحان التاريخ او الدراسات التاريخية في ثالث مبحث لطلبة الادبي 2022 ، ما يقارب 87 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الوزارية في كافة المحافظات حيث يكون امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج، الإجابات النموذجية لامتحان الفيزياء في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022

الإجابات النموذجية لامتحان التاريخ الادبي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022

يتقدم الطلبة هذا اليوم إلى:

الفرع الأدبي والشرعي: التاريخ او الدراسات التاريخية

الفرع العلمي والصناعي: الفيزياء

الريادة والأعمال: المحاسبة

الفرع الزراعي:علم الزراعة والإنتاج النباتي.

الفرع الفندقي:إنتاج الطعام

الاقتصاد المنزلي:العلوم المهنية الخاصة.

الإجابات النموذجية لامتحان التاريخ الادبي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022









الإجابات النموذجية لامتحان التاريخ الادبي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022













