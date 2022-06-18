موعد أول رحلة حج 2022 من غزة - تاريخ رحلة الحجاج من غزة، بعد توقف دام عامين من الأراضي الفلسطينية نتيجة جائحة كورونا التي تفشت في البلاد منذ عام 2019 ميلادي والتي أدت إلى تعطيل كافة مرافق الحياة في معظم دول العالم، استأنفت رحلات الحج إلى الديار الحجازية هذا العام، ويبدأ حجاج قطاع غزة بالبحث عن انطلاق أول رحلة حج لهذا العام إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج لهذا العام 2022.

متى انطلاق أول رحلة حج من غزة

ويبحث المعتمرون من قطاع غزة عن، موعد أول رحلة حج 2022 من غزة - تاريخ رحلة الحجاج من غزة، إلى البلاد الحجازية، بعد الإعلان الرسمي عن استئناف رحلات الحج من الأراضي الفلسطينية إلى بيت الله الحرام، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الحج هذا العام إلا أن هناك العديد يرغبون بتأدية فريضة الحج ونيل أجرها وثوابها، لهذا يهتم الناس بالبحث عن، متى انطلاق أول رحلة حج من غزة، وهو ما ترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني.

تكلفة الحج من فلسطين 2022

وارتفعت تكاليف رحلات الحج من فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص، عن الأعوام السابقة، لهذا يبحث الناس بشكل عام عن، تكلفة الحج من فلسطين 2022، فتكلفة الحج في قطاع غزة أعلى منها من الضفة المحتلة، وذلك بسبب الإجراءات والرسوم التي تدفع على معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

موعد سفر حجاج قطاع غزة للديار الحجازية 2022

ويزيد البحث عن، موعد سفر حجاج قطاع غزة للديار الحجازية 2022، فهم في شوق كبير لأداء مناسك الحج، خاصة بسبب توقفه لمدة عامين متتاليين، لهذا نرصد لكم مواعيد سفر حجاج قطاع غزة للديار الحجازية للعام الجاري 1443- 2022، حتى يستفيد منها الحاج وغير الحاج، من الذين يهتمون بهذه الأمور، ونرفق لكم موعد أول وآخر رحلة ستنطلق من قطاع غزة إلى الديار الحجازية.

جدول انطلاق رحلات حجاج قطاع غزة 2022

الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على ثلاث رحلات، ستقلع طائراتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 2:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 5:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثالثة: تشمل على (140) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 3:15 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت جدة.

الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على رحلتين، ستقلع طائراتها يوم الخميس الموافق 2022/6/23م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 3:35 ليلاً بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت جدة.