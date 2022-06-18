الإجابات النموذجية لامتحان الفيزياء في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022 ، حيث قدم طلاب الفرع العلمي في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022 ، امتحان الفيزياء في ثاني مبحث لطلبة العلمي 2022 فيما يتقدم طلبة الفرع الأدبي إلى إمتحان التاريخ او الدراسات التاريخية، حيث ان ما يقارب 87 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الوزارية في كافة المحافظات حيث يكون امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج، الإجابات النموذجية لامتحان الفيزياء في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022

الإجابات النموذجية لامتحان الفيزياء في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022

يتقدم الطلبة هذا اليوم إلى:

الفرع الأدبي والشرعي: التاريخ او الدراسات التاريخية

الفرع العلمي والصناعي: الفيزياء

الريادة والأعمال: المحاسبة

الفرع الزراعي:علم الزراعة والإنتاج النباتي.

الفرع الفندقي:إنتاج الطعام

الاقتصاد المنزلي:العلوم المهنية الخاصة.

الإجابات النموذجية لامتحان الفيزياء في فلسطين اليوم السبت 18/6/2022









