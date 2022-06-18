موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن-موعد وقفة عرفة 2022

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، وهو العيد الثاني من أعياد المسلمين، يبحث المسلمون وخاصةً في الأردن عبر محرك البحث وجوجل عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن، حيث يحرص الأردنيون على ممارسة وإحياء كافة الطقوس الخاصة بعيد الأضحى المبارك 2022، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن، الذي يأتي للمرة الثالثة وسط إجراءات فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن

يتصدر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مع قرب حلول عيد الأضحى الذي يعد واحدة من أهم المناسبات الإسلامية، ويحرص الأردنيون على إحيائه عبر فعاليات مختلفة، في مختلف المصليات والمساجد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية في وقت جرى فيه التخفيف نسبيا من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في الأردن للمرة الثالثة وسط انتشار فيروس كورونا، الفيروس الذي تحول إلى جائحة وانعكس على كثير من طقوس العبادات، خاصةً في العالم الإسلامي وبعض العبادات ذات الطبيعة الجماعية في طقوسها مثل صلاة الجمعة وصلوات الأعياد والتهجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن

وحول موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن والذي سيكون يوم العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق كذلك يوم الثامن من يوليو، وعليه فإن موعد الصلاة من المتوقع أن يكون في تمام الساعة 6:30 صباحا بعد شروق الشمس.

ولا يزال من المنتظر استطلاع رؤية الهلال في المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة ليحسم الأمر بالنسبة ليوم العيد وموعد الصلاة، والذي قد يقل أو يزيد عن الموعد سالف الذكر من مدينة لأخرى.

طقوس الشعب الأردني في عيد الأضحى 2022

ويشترك الشعب الأردني مع كثير من المسلمين في عادات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وإن كانت هناك بعض القواسم التي تميزهم، إذ أن الأردنيين عادة ما يتجمعون بعد أداء الصلاة في منزل كبير العائلة أو الجد الكبير.

وخلال هذا التجمع يتم تناول مجموعة من المأكولات الشهيرة لدى الأردنيين مثل الفلافل والحمص، كما يأكل إلى جانبها كبدة الخروف التي تكون محشوة بالثوم.

كما أن الرجال يقومون بعد ذلك بالمعايدة على النساء وتوزيع العيديات، ثم يتم ذبح الأضحيات وبعدها يتم تجهيز أكلة المنسف الشهيرة في الأردن والتي تكون خليطا من الأرز واللحم الضاني.