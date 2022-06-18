سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري- سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 18 يونيو 2022، تشهد في هذه الحظات محركات البحث العالمية وخاصة محرك بحث قوقل، عمليات بحث كثيرة متواصلة مع قبل الجمهور العربي الاقتصادي خاصة في السعودية ودولة مصر، على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الكثيرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وأيضا ضمن مواكبة فريق العمل الدائم لعمليات البحث التي تجرى عبر محرك بحث قوقل.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 18 يونيو 2022 لدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وسط تعاملات هادئة.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 4.97 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

أظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك SAIB عند 4.90 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك QNB نحو 4.93 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ولدى بنك المصرف المتحد سجل نحو 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر خلال مستهل تداولات السبت 18 يونيو 2022 لدى البنك المركزي نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، وارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري:

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 60.87 جنيه للشراء، و61.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 58.55 جنيه للشراء، و61.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

استقر سعر الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe.org.eg"، عند 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، وفق ماكينات الصراف الآلي نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:

لحظة بلحظة..سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم، بينما صعد متوسط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع أمس.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد صعد وفق تداولات البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع عند الإغلاق أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري سجل نحو 19.43 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 22.88 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 22.56 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر عند مستوى 22.70 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الريال السعودى اليوم

وسنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أخر التحديثات على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري- سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 18 يونيو 2022