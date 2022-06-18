سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، يواصل المصريين في كل صباح عملية بحثهم عبر محرك قوقل ومحركات البحث الأخرى عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك باقي العملات الأجنبية الأخرى، لذلك وضعنا لكم في " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواكبها ويرصدها فريق العمل بشكل دائم عبر محرك البحث قوقل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe.org.eg"، إلى نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، وفق ماكينات الصراف الآلي نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 22.88 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 22.56 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر عند مستوى 22.70 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في السوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 4.97 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال اليوم في مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر خلال مستهل تداولات السبت 18 يونيو 2022 لدى البنك المركزي نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 60.87 جنيه للشراء، و61.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 58.55 جنيه للشراء، و61.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تباينت أسعار اليورو اليوم في مصر بداية تعاملات صباح السبت 18 يونيو 2022 لدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وشركات الصرافة.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الجمعة.

سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص ) نحو 19.52 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وقفز سعر اليورو اليوم في مصر لدى بنك HSBC ليصل إلى مستوى 19.68 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو اليوم لدى بنك الإسكندرية عند مستوى 19.50 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو اليوم في مصر لدى بنك SAIB عند مستوى 19.48 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول اليوم السبت لدى بنك بلوم مصر سعر اليورو عند مستوى 19.87 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر صرف لليورو في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو نوضح لكم فيه سعر الدولار في مصر اليوم تحديث يومي.