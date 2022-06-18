حماس: القصف "الإسرائيلي" على غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم السبت، أن القصف "الإسرائيلي" هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات إذاعية :" إن قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين"، مؤكداً أن المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه.

وأضاف:" يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين ولكن برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسلنا: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال مرصد الفاتح قرب موقع فلسطين شمال بيت لاهيا، والذي علق على استهدافه عدة مواقع "إسرائيلية"، كون هذا المرصد يطل على مستوطنة نتيف هعتسرا والذي اشتكى منه المستوطنين مؤخراً.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان، أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس، من بينها ثلاث نقاط عسكرية."

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم في تصريح صحفي ، فجر اليوم، أن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، جاء عقب تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية"