محدث بالفيديو والصور طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف موقعاً ونقاط رصد للمقاومة بغزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسلنا: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال مرصد الفاتح قرب موقع فلسطين شمال بيت لاهيا، والذي علق على استهدافه عدة مواقع "إسرائيلية"، كون هذا المرصد يطل على مستوطنة نتيف هعتسرا والذي اشتكى منه المستوطنين مؤخراً.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان، أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس، من بينها ثلاث نقاط عسكرية."

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم في تصريح صحفي ، فجر اليوم، أن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، جاء عقب تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية"

وفيما يلي صور ومقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع المقاومة وسط غزة:





