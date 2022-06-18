طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام عبرية:" إن قوات الجيش بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على الإطلاق السابق للصاروخ باتجاه عسقلان"

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم في تصريح صحفي ، فجر اليوم، أن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، جاء عقب تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية"

وفيما يلي صور ومقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع المقاومة وسط غزة: