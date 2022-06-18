بالفيديو والصور طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف موقعاً ونقاط رصد للمقاومة بغزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسلنا: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، استهدفت نقطة رصد قرب موقع فلسطين شمال بيت لاهيا ودمرته بشكل كامل.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية: "إن قوات الجيش بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على الإطلاق السابق للصاروخ باتجاه عسقلان"

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم في تصريح صحفي ، فجر اليوم، أن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، جاء عقب تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية"

وفيما يلي صور ومقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع المقاومة وسط غزة:



