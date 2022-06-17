أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 18 يونيو 2022، تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات السبت 18 يونيو/حزيران 2022، لدى البنك المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 152.25 دينار للشراء، و152.32 دينار للبيع، مقابل 153.20 دينار للشراء، و153.27 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليرتفع إلى 189.86 دينار للشراء، و191.97 دينار للبيع، مقابل 188.15 دينار للشراء، و190.24 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 146.56 دينار للشراء، و146.58 دينار للبيع، مقابل 146.07 دينار للشراء، و146.08 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

كما استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 177.07 دينار للشراء، و177.15 دينار للبيع، مقابل 175.76 دينار للشراء، و175.88 دينار للبيع أمس.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 222.14 دينار للشراء، و224.6 دينار للبيع، مقابل 219.21 دينار للشراء، و221.64 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.05 دينار للشراء، و39.06 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.97 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.89 دينار للشراء، و39.91 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 476.17 دينار للشراء، و477.46 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 587.03 دينار للشراء، و593.55 دينار للبيع.