الاحتلال يحذر من هجوم إيراني يستهدف "الاسرائيليين" في إسطنبول غدا

حذر مسؤولون "إسرائيليون" مساء اليوم الجمعة، من هجوم إيراني قد يستهدف السياح "الإسرائيليين" في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع "السبت – الأحد".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي نقلت عن المسؤولين قولهم، إن "هناك تحذيرات ملموسة من هجوم إيراني ضد إسرائيليين في إسطنبول خلال نهاية الأسبوع".

وأضافت الصحيفة، أن "التحذيرات صدرت للإسرائيليين بتوخي الحذر الشديد ومغادرة إسطنبول فورا، وأنه على من لا يستطيع القيام بذلك تقليل النشاط إلى الحد الأدنى الممكن، وحبس أنفسهم في الغرف".

بدورها قالت القناة الـ12 العبرية، إن التحذير "الإسرائيلي" جاء بعد تقييم أمني أجراه رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بحضور كبار قادة المؤسسة "الأمنية" وجهاز الموساد.