من هو فنان الدراما البدوية الاردنية، هشام هنيدي و ما هي جنسيته؟ ويكيبيديا

من هو فنان الدراما البدوية الاردنية، هشام هنيدي و سما هو سبب وفاته؟ يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة سبب وفاة فنان الدراما الأردنية هشام هنيدي، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.

و شهدت محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن سبب وفاة الفنان الاردني هشام هنيدي، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات نعي الفنان هنيدي، داعين له بالرحمة و المغفرة.

من هو الفنان هشام هنيدي؟ ويكيبيديا

من هو الفنان هشام هنيدي ويكيبيديا، حيث يتساءل الكثير من الناس في الوطن العربي ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية ، عن الفنان الأردني هشام هنيدي ، بعد إعلان وفاته رسميًا صباح الجمعة ، وللتعرف على الفنان هشام هنيدي على ويكيبيديا ، أنت ، عزيزي القارئ ، أكمل قراءة سطور هذه المقالة حتى تتعرف على اهم التفاصيل حول هشام هنيدي واهم الاعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته.

ولد هشام في مدينة اللد في دولة فلسطين المحتلة عام 1946 م.

توفي عن عمر ناهز 76 عاما.

تمكن من الحصول على بكالوريوس عام 1969 تخصص قانون من جامعة القاهرة.

تمكن من الحصول على درجة الماجستير عام 1980 تخصص في الإخراج السينمائي من موسكو.

من هو الفنان هشام هنيدي ويكيبيديا

السيرة الذاتية لهشام هنيدي

فيما يلي نذكر أهم البيانات الشخصية للفنان الأردني هشام هنيدي على النحو التالي:

الاسم الحقيقي: هشام هنيدي.

الاسم المهني: هشام هنيدي.

تاريخ الميلاد: مواليد عام 1946 م.

تاريخ الوفاة: توفي 17 يونيو 2022 م.

مكان الميلاد: في مدينة اللد الفلسطينية.

الجنسية: يحمل الجنسية الأردنية.

مكان الاقامة: يسكن في المملكة الاردنية الهاشمية.

الدين والمعتقد: تبني الدين الإسلامي.

اللغة الأم: العربية.

اللهجة: يتحدث باللهجة الأردنية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

المهنة:. عمل كممثل ودبلجة الاصوات.

بداية مشواره الفني: بدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي.

أهم أعمال الفنان هشام هنيدي

تميز الفنان هشام بأدواره في المسلسل البدوي والتاريخي .

حيث شارك في العديد من المسلسلات التي كانت ناجحة للغاية .

وفيما يلي نذكر أبرزها:

في العام 2000 م شارك في مسلسل الدرب الطويل.

في العام 2002 م شارك في مسلسل صقر قريش .

وفي العام 2002 م شارك في مسلسل أمرؤ القيس الثأر المر.

في العام 2004 شارك في مسلسل التغريبة الفلسطينية.

في العام 2006 م أيضا شارك في مسلسل الأمين والمأمون.

وفي العام 2007 م شارك في مسلسل نمر بن عدوان.

في العام 2008 م شارك في مسلسل أبو جعفر المنصور.

وفي العام 2011 م شارك في مسلسل الحسن والحسين.

في العام 2015 م شارك في مسلسل حنايا الغيث.

شارك أيضا في مسلسل القلادة .

هشام هنيدي يترك مهنة المحاماة من أجل الفن

تحدث الفنان هشام هنيدي عن سبب تركه مهنته الأساسية وهي القانون قائلاً: عندما انضممت إلى نقابة المحامين كان يشترط أن أكون محاميًا أي لا أمارس أي مهنة أخرى.

وهذا لا يلبي طموحي في الفن الذي نشأت على محبته منذ صغري ، فكانت هواياتي التمثيل والمسرح والسينما.

ومارست هذه الهوايات في النوادي والحفلات الاجتماعية ، ولهذا السبب تابعت القانون وعملت في المسرح.

حتى جاء التلفزيون عام 1968 ، فذهبت إلى الفن وسافرت إلى الاتحاد السوفيتي ، ودرست الإخراج التلفزيوني والمسرح هناك ، ثم عدت إلى الأردن مرة أخرى.

بداية المشوار الفني للفنان هشام هنيدي

بدأ الفنان الأردني هشام هنيدي مسيرته الفنية في الستينيات ، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة الدرامية والتاريخية.

إلى جانب بعض الأفلام والمسرحيات: “آخر أيام اليمامة”. مثل “العنب الحامض” وغيرها.

فاز الفنان هنيدي بجائزة مهرجان المسرح بوزارة الثقافة الأردنية عام 2006 ، وتواصلت أعماله الفنية فيما بعد.

مسلسلات هشام هنيدي

قدم الفنان العديد من المسلسلات المميزة ومن هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل “الفخ” عام 1970.

مسلسل “مقامات الحريري” عام 1972.

ومسلسل “رأس غليص” عام 1976.

مسلسل و”شعراء المعلقات” عام 1982.

مسلسل “الزيارة” عام 1984.

ومسلسل “محاكم بلا سجون” عام 1985.

مسلسل “وشم على جدار الزمن” عام 1987.

مسلسل “عمان في التاريخ” عام 1995.

ومسلسل “الشهم” عام 1996.

مسلسل “قمر وسحر” عام 1998.

ومسلسل “الدرب الطويل” عام 2000.

مسلسل “صقر قريش” عام 2002.

مسلسل “امرؤ القيس الثأر المر” عام 2002.

ومسلسل “فارس بني مروان” عام 2004.

مسلسل “المرابطون والأندلس” عام 2005.

مسلسل “أبناء الرشيد الأمين والمأمون” عام 2006.

ومسلسل “نمر بن عدوان” عام 2007.

مسلسل “أبو جعفر المنصور” عام 2008.

مسلسل “الحسن والحسين” عام 2011.

ومسلسل “حنايا الغيث” عام 2015.

مسلسل “نوف” عام 2018.

مسلسل “صبر العذوب” عام 2019.

ومسلسل “الخوابي” عام 2020.

هشام هنيدي يتحدث عن فترة الدراسة

تحدث الفنان الأردني الشهير هشام هنيدي ، في إحدى المقابلات ، عن سنوات الدراسة ، التي تنقل خلالها بين أكثر من دولة بدءا من فلسطين إلى عمان والقاهرة أيضا.

وتحدث عندما كان طالبا وقال: كنت طالبا كان لدي أنشطة فنية في المدرسة في بداية ونهاية العام الدراسي ، ومن ينظم الأنشطة ويشرف عليها هو المعلم نظمي السعيد رحمه الله وهو مدرس رياضة و معروف في الأردن كحارس مرمى في النادي الأهلي.

وتابع الفنان هنيدي حديثه بالقول: “كنت أتابع هواياتي الفنية في النوادي والمهرجانات المدرسية والمناسبات الاجتماعية حتى جاء البروفيسور هاني صنوبر رائد المسرح الأردني وأول من افتتح المسرح في الأردن إلى هذا الفن المسرحي.

المكانة التي يجب أن يقام لها نصب تذكاري لأنه أنشأ المسرح الوطني في سوريا المسرح الأردني والقطري معلم عظيم ونحن طلابه.

وتابع:” الآن أنا أمثل في التلفزيون والراديو والمسرح وأنا أعمل في الدبلجة ، وإذا كان هناك مسرح حقيقي ، فسأعمل فيه بالتأكيد “.







