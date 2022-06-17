رقم قياسي في عدد عناصر شرطة الاحتلال المستقيلين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 م
17 يونيو 2022
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، عن قفزة في عدد عناصر شرطة الاحتلال المستقيلين بسبب تدني رواتبهم.
وأشارت الصحيفة أن متوسط رواتب عناصر الشرطة وصل إلى 6700 شيكل شهريًا.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها الصحيفة العبرية استقالة أكثر من 400 عنصر منذ بداية العام بينهم 101 في مايو ما يمثل رقما قياسيا.
وقالت الصحيفة إنه "من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا، وأن يستقيل حوالي 1000 عنصر بحلول نهاية عام 2022".