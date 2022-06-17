الاحتلال يطالب السلطة مجدداً تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم الجمعة، أنه وفي أعقاب التحقيقات التي تم عرضها في الأيام الأخيرة بصورة وصفت بـ "منحازة"، يكرر الجيش دعوته إلى الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أُطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى "إسرائيل".

ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، قرر رئيس الأركان هذا الأسبوع توسيع فريق التحقيق للتعمق من ناحية توثيق الأحداث التي وقعت حينها، ولهذه الغاية انضم إلى الفريق ضابط كبير ذي خبرة تكنولوجية فريدة من هيئة الاستخبارات.

وزعم المتحدث أن التحقيق الذي أجراه الجيش، ‏يؤكد أنه لم يتم إطلاق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد وأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين الذين أطلقوا النار بالقرب منها بصورة عشوائية أو بنيران جندي من الجيش بشكل خاطئ.

واختتم المتحدث بالقول، "الجيش الإسرائيلي يأسف على إصابة الأبرياء حتى أثناء تبادل لإطلاق النار أو في ساحة معركة ويحرص بشدة على ضمان حرية العمل والتغطية الصحفية".