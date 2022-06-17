لجنة دعم الصحفيين تستنكر تجديد الاعتقال الاداري للصحفية  "بشرى الطويل"

استنكرت لجنة دعم الصحفيين تجديد قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة الصحفية الطويل على حاجز زعترة العسكري، وحولتها للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، في شهر مارس الماضي علما أنها اعتقلت 4 مرات في الأعوام الماضية، وخضعت للاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري مرات عدة.

واعتبرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الجمعة ان الاعتقال الاداري جريمة جديدة تضاف للانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أنه لا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال 15 صحفيا من بينهم (3) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة ومنهم الصحفية بشرى الطويل، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (3) صحفيين آخرين موقوفين منذ سنوات دون تهمة ودون حكم .

كما استنكرت اللجنة اعتقال قوات الاحتلال للصحفية نجوى عدنان من نابلس، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، خلال محاولتها الذهاب لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث تم احتجازها لعدة ساعات، وتم الافراج عنها بكفالة مالية .

وكانت الزميلة نجوى عدنان اعتُقلت سابقًا في الـ25 من شهر آذار الماضي 2022، من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، وبعد التحقيق معها، تم إبعادها عن المسجد الأقصى لأسبوعين.

وبينت لجنة دعم الصحفيين ان التضييق على الصحفيين تارة بالقتل كما جرى مع الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران رواسنة وتارة بالاعتقال والملاحقة المستمرة والزج بالصحفيين داخل السجون والاعتقال الاداري يهدف لتغيب الرواية الفلسطينية وكتم صوت الحقيقة وفيه مخالفة واضحة لكافة المواثيق والاعراف الدولية حيث وفرت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الحماية للصحفيين والأعيان المدنية.