اصابات بمواجهات مع الاحتلال في قريتي كفر قدوم وقريوت

أصيب، ظهر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بجراح جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاط تجاه المواطنين في قلقيلة ومدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بإصابة 11 مواطنًا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم.

من جهته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع 78 إصابة معظمهم حالات بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية قريوت مدينة نابلس

وأكد مصادر محلية، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال ما أدى إلى اندلاع مواجهات، بعد تصدي المواطنين للاقتحام.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتصاعدت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين والأهالي في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، يتخللها اطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز الخانق والصوت، ما يسفر عن ارتقاء شهداء واصابات، واعتقال المئات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد ثلاثة شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال خلال كمين نصبه في مدينة جنين.

وذكرت الصحة أن الشهداء الثلاثة هم كل من: براء لحلوح - مخيم جنين، يوسف صلاح – جنين، وليث ابو سرور - جنين

وأشارت الصحة، إلى أصابة 8 شبان أخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين.





