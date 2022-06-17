والد الشهيد براء لحلوح يتهم السلطة وراء عملية اغتيال ابنه

اتهم والد الشهيد براء لحلوح، اليوم الجمعة، جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراء عملية اغتيال ابنه فجر اليوم في جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال والد براء في كلمة مصورة: "اللي خرب بيت براء، بالأصل هو الأمن الوقائي، وملف التحقيق اللي كان يتحقق فيه هون، لقيته أمام الشاباك الإسرائيلي".

وأخبر والد براء ضباط الشاباك "الإسرائيلي" بأن ابنه اعتقل لدى وقائي السلطة، ولم يعد عليه شيء، رد ضابط الشاباك على والده بالقول: "نحن من يعطي الإعفاء وليس السلطة".

وأضاف: هذه قضية براء، والحمد لله رب العالمين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ثلاث شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال خلال كمين نصبه في مدينة جنين.

وذكر الصحة، أسماء الشهداء وهم: براء لحلوح ويوسف صلاح، وليث ابو سرور.