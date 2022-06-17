بوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فشلت ونبتعد عن نظام أحادي القطب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الخسائر المباشرة للاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات فقط، تتجاوز 400 مليار دولار في السنة، وهذه الخسائر تقع على عاتق الناس، والتضخم في بعض الدول الأوروبية يتجاوز بالفعل 20٪، موضحًا أن العالم "لم يعد كما من قبل".

وبين بوتين، ، كلمة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، أن هدف العقوبات كانت إسقاط الاقتصاد الروسي غير أنهم لم تنج الدول الغربية في ذلك، كون قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي كرس وحدة الصف.

وقال الرئيس الروسي: إن "التوقعات المتشائمة للاقتصاد الروسي في مطلع الربيع لم تتحقق، بما في ذلك بلوغ الدولار 200 روبل، ويمكننا تخفيض سعر الفائدة الأساسية إلى 7%".

وأضاف بوتين، أن الميزانية الروسية في 2022 ستسجل فائضا بقيمة 3 تريليونات روبل (51.7 مليار دولار)، فيما نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بنسبة 38% وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.

ودعا رجال الأعمال الروس، إلى ضرورة ربط استثماراتهم بالقطاعات الوطنية، مشدّدًا على أن هدف موسكو هو التوصل إلى مستوى تضخم 4%.

وتابع بوتين: نبتعد عن العولمة وعن العالم أحادي القطب نحو نظام عالمي جديد، والاتحاد الأوروبي فقد سيادته بالكامل".

كما وأكد أن روسيا تمتلك صواريخ فرط صوتية لا مثيل لها في العالم.