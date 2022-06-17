التعليم برام الله توعز للجهات المختصة بتأجيل امتحان الثانوية العامة لشقيقة الشهيد يوسف صلاح

توجه وزير التربية والتعليم برام الله، الدكتور مروان عورتاني، اليوم الجمعة، إلى الجهات المختصة في الوزارة تأجيل امتحان الثانوية العامة للطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر اليوم.

وقالت مصادر محلية: إن "وزير التعليم مروان عورتاني اوعز إلى الجهات المختصة بتأجيل امتحان الثانوية العامة للطالبة تالا صلاح على أن يعقد الامتحان في وقت لاحق يناسبها".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد ثلاثة شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال خلال كمين نصبه في مدينة جنين.

وذكرت الصحة أن الشهداء الثلاثة هم كل من: براء لحلوح - مخيم جنين، يوسف صلاح – جنين، وليث ابو سرور - جنين

وأشارت الصحة، إلى أصابة 8 شبان أخرين خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين.