محكمة الاحتلال تمدد حكم الاعتقال الإداري بحق الصحفية بشرى الطويل

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حكمها بالاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل من محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا جديدًا يقضي بتمديد حكم الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل لمدة ٣ أشهر جديدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بشرى الطويل بتاريخ 11/12/2019 بعد اقتحام منزلها في ساعات متأخرة من الليل، وأصدرت محكمة الاحتلال حينها أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 4 أشهر،

وجددت المحكمة بتاريخ 29/3/2020، اعتقالها الإداري لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في شهر 7 المقبل.