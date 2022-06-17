زوارق الاحتلال تطلق النيران تجاه مراكب الصيادين في البحر وسط وشمال قطاع غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النيران تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر وسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق الاحتلال اطلقت النيران تجاه مراكب الصيادين في البحر في منطقتي الوسطى والواحة، وقامت بملاحقتها.

وذكر أن الصيادين اضطروا إلى الانسحاب إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

يذكر، أن لجان الصيادين بغزة، أكدت أمس، إصابة 3 صيادين في عرض بحر غزة، جراء اعتداء بحرية الاحتلال عليهم بالرصاص الحي والمطاط.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى ومصادرة مراكبهم نحو الداخل وتعطيبها.