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قوات الإحتـلال تطلق النار بإتجاه نقاط رصد للمقاومة شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:02 م
17 يونيو 2022
قوات الإحتـلال تطلق النار بإتجاه نقاط رصد للمقاومة شمال قطاع غزة
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