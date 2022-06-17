قوات الإحتـلال تطلق النار بإتجاه نقاط رصد للمقاومة شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:02 م
17 يونيو 2022
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قوات الإحتـلال تطلق النار بإتجاه نقاط رصد للمقاومة شمال قطاع غزة

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