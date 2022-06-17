بالفيديو والصور تشييع جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في مدينة جنين

شييع مئات المواطنين، اليوم الجمعة، جثامين شـهداء جنين الثلاثة الذين اغتـالتهم الاحــتلال فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المواطنين شاركوا في تشييع الشهداء بعد أداء نظرة الوداع على الشهداء في بيوت ذويهم، ثم التوجه لمقبرة المدينة لمواراتهم الثرى.

وأوضحت المصادر، بمشاركة عشرات المقاومين المسلحين في تشييع جثامين الشهداء، وسط دعوات بالانتقام لدماء الشهداء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد ثلات شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال خلال كمين نصبه في مدينة جنين.















